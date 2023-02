Proposta di legge a sostegno degli studenti plusdotati

Si è chiusa nei giorni scorsi in Sesta Commissione, presieduta da Davide Nicco, la discussione generale sulla proposta di legge presentata da Raffaele Gallo (Pd) che prevede progetti di sostegno didattico e azioni per la piena integrazione scolastica degli studenti particolarmente dotati.

Gallo ha ribadito che “l’obiettivo della Pdl è dotare il Piemonte di una norma quadro che sia anche da stimolo al nuovo governo per affrontare il tema, dal momento che non esiste una legge nazionale in materia. Servono atti che riconoscano formalmente le plusdotazioni, a supporto delle famiglie e dei ragazzi,che necessitano di un’offerta didattica qualificata che contribuisca a favorirne l’inclusione sociale”.

Alberto Preioni (Lega) ha parlato di “tema bipartisan, che è opportuno approfondire con l’assessore competente nella prossima seduta”.

La Commissione ha anche votato a maggioranza la proposta di modifica statutaria della Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, illustrata dall’assessore alla Cultura Vittoria Poggio. Il nuovo statuto permette alla Fondazione di poter accedere al Registro unico nazionale del terzo settore (Runt) e introduce una serie di modifiche che rimandano a quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017, istitutivo del Registro stesso.

Lo statuto dovrà ora ottenere il via libera dell’Aula.