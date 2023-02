Al via da questa mattina i cantieri di via Binda e via Marconi

Al via questa mattina i due importanti cantieri che nei prossimi mesi vedranno importanti modifiche alla viabilità nel centro domese. In via Marconi e in via Binda si inizia a predisporre le aree di lavoro che cambieranno il volto di queste importanti arterie cittadine.

Via Binda chiuderà al traffico dall'angolo con via Scapaccino fino a piazza Cavour, mentre via Marconi sarà chiusa da Corso Paolo Ferraris a piazza Cavour. Per permettere l'accesso al centro via Cadorna sarà percorribile in senso contrario rispetto al normale.

Ecco i principali divieti e cambi di viabilità





Divieto di sosta nelle seguenti vie o piazze:

1. Via Marconi, ambo i lati

2. Via Binda, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Scapaccino;

3. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, intersezione con Via Isonzo, limitatamente a n.3 stalli di sosta

4. Via Cadorna, ambo i lati, (esclusivamente il giorno 27.02.2023)

Chiusura al traffico veicolare, nelle seguenti vie e piazze:



Via Marconi, nel tratto compreso tra Corso Paolo Ferraris ed il civico 14 (rimane libero l’accesso al parcheggio interno fronte Hotel Corona)



Via Binda, nel tratto compreso tra il cantiere e Via Scapaccino (Transito consentito ai residenti e ai mezzi di cantiere)



Il primo tratto di Via Binda, compreso tra Piazza Cortesia e Via Scapaccino, rimane percorribile a senso unico da Nord verso Sud-Ovest, con direzione da Crevoladossola verso Via Scapaccino.





Inversione del senso di marcia in Via Cadorna, che sará resa percorribile con direzione da Piazza Cortesia verso Piazza Cavour, con indirizzamento del flusso veicolare da Nord verso Sud-Est, in Via Gramsci Inversione di tutta la segnaletica verticale installata nell’area

Apertura del varco ZTL – Via Verdi, per consentire sia l’ingresso che l’uscita dalla ZTL (rimozione dei cubi – collocazione segnaletica ingresso ZTL consentito solo ad autorizzati + segnaletica fine ZTL)