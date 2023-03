A Malesco lo spettacolo 'L’Inquietante caso del dottor Džeko e del signor Bra

Va in scena il 17 marzo a Malesco lo spettacolo comico dal titolo 'L’Inquietante caso del dottor Džeko e del signor Brai', distribuito da Compagnia Dellozio. La serata, in programma al cinema comunale alle 21, rientra in un tour che coinvolge diverse località del Nord Italia, e fa tappa in Val Vigezzo per una data tutta ossolana.

Il dottor Džeko è uno psicologo così maldestro che i suoi pazienti dopo le sedute se ne vanno più depressi di come sono arrivati. Un giorno gli si presenta l’occasione che può dare una svolta alla sua carriera: il signor Brai, uno degli industriali più famosi e potenti al mondo, ha bisogno del suo aiuto. Mentre i due scoprono che gli eventi del passato li legano indissolubilmente, un misterioso assassino inizia a mietere vittime che solo in apparenza non hanno nulla a che fare l’una con l’altra.

Quale segreto inconfessabile nasconde il bizzarro magnate? E perché il dottore sembra avere un rapporto morboso con una bevanda così innocua come il carcadè? Ma soprattutto, cosa c’entra in tutto questo il goffo signor Trombetta?! Tra situazioni assurde e scene demenziali, gli strani personaggi di questa vicenda cercheranno di far luce su un caso davvero inquietante.

Uno spettacolo in cui le risate non lasciano per un attimo lo spettatore: un ritmo travolgente in cui l’autore Matteo Morigi incastona battute di una comicità diretta, demenziale, ma insieme elegante e pungente. Una serata che mette in scena uno spettacolo giovane e creato da giovani interpreti, che promette di far vivere il teatro come non lo si è mai vissuto prima in quanto a risate. In scena saranno Matteo Minetti, l’autore Matteo Morigi e Matteo Chippari.

Lo spettacolo è una produzione di Bagniler Ensamble, realtà cesenate, distribuito dall’ossolana Compagnia Dellozio. Un testo originale dell’attore e regista Matteo Morigi, e rientra nel ciclo delle produzioni originali portate avanti dalla realtà ossolana con diverse altre realtà del panorama nazionale. La serata è resa possibile dalla preziosa collaborazione del Comune e dell’Ecomuseo regionale di Malesco.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico sopra i 14 anni di età. Biglietti: Intero 10,00, Ridotto 8,00 euro (sotto i 18 anni).Prevendita online sul sito www.billetto.it oppure presso: Ecomuseo di Malesco Telefono: +39 0324 92444 mail: info@leuzerie.it www.ecomuseomalesco.it

Compagnia Dellozio è una realtà ossolana nata da un’idea di Matteo Minetti, attore originario di Anzino, che riunisce diversi professionisti delle arti performative da tutta Italia. Dalla sua fondazione nel 2017 ha realizzato numerose produzioni teatrali, dal testo shakespeariano alla scrittura originale, dal dramma contemporaneo alla commedia per un totale di quattordici spettacoli professionali. Dal 2018 realizza in collaborazione con la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e diversi comuni del territorio il festival “Oxilia - Teatro e musica per la Terra d’Ossola” con ospiti da tutta Italia. L’attività di co-produzione e distribuzione con altre compagnie fuori regione ha l’obiettivo di diffondere prodotti culturali su tutto il territorio nazionale.