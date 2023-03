Museo Immaginario, in mostra disegno dell'artista americano James Brown

Museo Immaginario e M.me Webb espongono martedì 7 marzo da Sali & Pistacchi in piazza Mercato a Domodossola il disegno dell'artista americano James Brown dal titolo 'Drawing XXIII'.

James Brown pittore, scultore, incisore sperimentale e ceramista, protagonista dell'arte contemporanea internazionale. Partecipe della corrente che riunì a New York Basquiat, Haring ed i più noti graffitisti, ha percorso un suo personalissimo cammino che lo ha portato ad una ricerca di carattere simbolico ed intimista con esiti di riconosciuta qualità.

Le sue opere sono caratterizzate da un forte segno espressivo, attraverso il quale figure frontali si impongono ieraticamente su spazi pittorici di fondo, uscite dalla dimensione mitica/rituale, o prodotte dalla durezza delle angosce urbane. Importante il ciclo di opere, realizzate nel 1982 ispirate alle Kachina dolls, bambole-feticcio degli indiani Hopi, per secoli usate a scopo rituale dai nativi americani. Il legame con le Kachina Dolls nasce nell’artista dalla tensione verso le profondità dell’animo umano. Nelle straordinarie carte dei primi anni ottanta compaiono immagini dai tratti apparentemente semplici, ma caricate di un intenso valore simbolico. Rappresentazioni di figure e teste, che richiamano presenze primitive e, fisse nei gesti e nelle posture, hanno in sé la solennità dell’icona.

Nel 1995 si trasferisce in Messico, nella valle di Oaxaca con sua moglie ed i figli. Vivono in una hacienda per nove anni ma continua ad esporre in Europa, Stati Uniti e Messico. In Messico collabora con diversi artisti facendo tappeti in un villaggio tra le montagne di Oaxaca. I tappeti sono realizzati seguendo lo stile messicano, tessuto a mano su grandi telai di legno. Brown e la moglie hanno fondato la Cape Diem Press, producendo libri con metodi antiquati e tradizionali. I libri sono stampati in edizioni limitate. La coppia muore in un incidente stradale in Messico il 22 febbraio 2020.