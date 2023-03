Macugnaga, si inaugura il 18 marzo la Funivia Bill-Moro

Macugnaga si prepara per la cerimonia di collaudo generale della Funivia Bill-Moro. L’inaugurazione dell’impianto, oggetto negli scorsi mesi di importante manutenzione, si svolgerà sabato 18 e domenica 19 marzo sono previste delle iniziative collaterali. L'evento attirerà numerosi ospiti di spicco, tra cui i sindaci della valle e il presidente della provincia. Presenti anche il gruppo Walser in costume e i come rappresentanti della Valle di Saas, della Regione e del Ministero.

“Siamo in attesa -così il sindaco Alessandro Bonacci- della conferma della presenza di importanti personalità politiche e istituzionali, tra cui Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Molinari, presidente del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier e componente della Commissione Permanente Agricoltura, Alberto Luigi Gusmeroli, vice presidente della Commissione Permanente Finanze, Alessandro Panza, eurodeputato presso il Parlamento Europeo per la Lega e il consigliere regionale Alberto Preioni, capogruppo per la Lega in Consiglio Regionale”.

Questo il programma dell'inaugurazione collaudo generale Funivia Bill-Moro

Sabato 18 marzo 2023

Ore 15,30-16,00- Raggruppamento presso Piazzale Funivie e salita alla stazione intermedia Alpe Bill

Ore 16,00- Inaugurazione della revisione generale relativa alla Funivia Bill-Moro con conseguente messa in funzione.

Saluto di benvenuto da parte del Sindaco a tutti i presenti, alle autorità, alle istituzioni e ai funzionari.

Taglio del nastro da parte della giovane in costume con paggetto pure in costume e benedizione alla presenza del Sindaco, del Ministro e delle rappresentanze tecnico- amministrative (Sindaci di tutta la Valle e Presidente della Provincia, rappresentante della Valle di Saas – Svizzera).

Ore 16,30-17,00- Salita con la nuova cabina al Passo del Moro. Raggruppamento presso il bar con degustazione di “Fil da fer” – tipica bevanda calda di Macugnaga - dal terrazzo del quale si potrà ammirare a 360° la Parete Est del Monte Rosa che si illuminerà con la luce della nascente luna. Il tutto con un sottofondo musicale.

Domenica 19 marzo 2023

Ore 7,00- Raggruppamento in piazza Staffa per ammirare e fotografare e portare nei nostri ricordi l’Alba sul Monte Rosa, mentre si sorseggia il tipico “caffè dul pariolin”.

Ore 9,00-12,00- Ritrovo per assistere alla partita internazionale di pallone su neve che si svolgerà al Monte Moro.