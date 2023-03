Meteo, oggi e domani in arrivo anche raffiche di foehn

Il Piemonte sarà interessato fino a domenica mattina da una sostenuta ventilazione da nordovest in quota che determinerà annuvolamenti consistenti sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali con precipitazioni nevose oltre 2000 m circa, di intensità localmente forte sulle creste di confine. “Il tempo sarà prevalentemente soleggiato sul resto della regione ma – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - con diffuse condizioni di foehn nel pomeriggio odierno. E' possibile un peggioramento del tempo nella serata di Lunedì per l'arrivo di una saccatura atlantica”.

SABATO 11 MARZO 2023

Nuvolosità: annuvolamenti consistenti sui settori montani e pedemontani alpini settentrionali e occidentali; altrove cielo parzialmente nuvoloso al mattino e soleggiato nella seconda parte della giornata. Precipitazioni: moderate localmente forti al mattino sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali in attenuazione nella seconda parte della giornata. Quota neve in aumento a 2000 m su Alpi Lepontine, Grazie e Cozie settentrionali, stazionaria sui 2500 m su Cozie meridionali e Marittime. Zero termico: in aumento sui 2200 m a nord, in calo sui 2600 m a sud. Venti: da nord, nordovest sui rilievi con intensità forte localmente molto forte sulle Alpi con condizioni di foehn nelle vallate e ventilazione moderata localmente forte sull'Appennino. In pianura venti deboli localmente moderati da nord, nordovest al mattino in rotazione da nordest in serata.

DOMENICA 12 MARZO 2023

Nuvolosità: ancora annuvolamenti compatti al mattino su Alpi Cozie settentrionali, Graie, Pennine e Lepontine mentre altrove il cielo sarà soleggiato; cielo poco nuvoloso o velato dal pomeriggio. Precipitazioni: residui deboli fenomeni al primo mattino su Alpi Cozie settentrionali, Graie, Pennine e Lepontine, nevosi oltre 1800 m circa. Zero termico: in sensibile rialzo da metà giornata fino a 2700 m a nord e 3200 m a sud. Venti: forti localmente molto forti da nordovest sulle Alpi in decisa attenuazione dal pomeriggio; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino al mattino; debole ventilazione da nordest in pianura. Rotazione da sud sull'Appennino nella notte.