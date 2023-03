Svizzera, nuovi cantieri lungo la A9 del Sempione

A fine febbraio è iniziata la stagione dei cantieri 2023 al Sempione. Se in Italia Anas continua a tardare lavori che ormai si attendono da anni ed anni tra Domodossola e Iselle, la Svizzera interviene con celerità sia in zona Casermetta che a Rothwald, sul versante settentrionale del Passo del Sempione.

‘’Anche quest'anno sulla strada del Sempione verranno attuate diverse misure per renderla sostenibile e per ottimizzare ulteriormente la sicurezza e la protezione dai pericoli naturali. Ecco una panoramica delle misure previste per la stagione edilizia 2023’’ spiega Ustra, l’ufficio federale delle strade .

Alla Casermetta, poco dopo il confine di Gondo e prima di Simplon Dorf, sono iniziati lo scorso anno i principali lavori di risanamento e consolidamento di tutte le infrastrutture. ‘’Su questo tratto della strada del Sempione – spiegano da Ustra - si trovano anche due ponti oltre alla galleria della Casermetta, lunga circa 300 m. La riabilitazione mira a rinnovare tutte le infrastrutture, compreso il percorso, le strutture ingegneristiche e altre strutture come i muri di sostegno, e a renderle conformi alle norme vigenti. Si tratterà anche di migliorare ulteriormente la protezione contro i pericoli naturali. Per tutta la durata dei lavori principali è previsto un regime di traffico alternato su unica corsia con semafori. Durante le ore di punta, il traffico sarà regolato dai vigili urbani’’.

‘’A Rothwald - aggiunge - poco dopo il ponte Durstbach e fino alla galleria Mittenbäch, si interverrà sulla planimetria e sullo scolo dell'acqua e saranno ripuliti e rinforzati anche sei muri di contenimento’’.

Nell'ambito del progetto ci sono interventi anche su quattro fermate dell'autopostale lungo il Passo del Sempione: le fermate Schützhaus e Ganterwald.

Inoltre lavori sono in corso da tempo al ponte Fura, sopra la frazione Gabi. ‘’Un'indagine approfondita sulle condizioni – dicono - ha mostrato che il degrado del ponte è molto più avanzato di quanto ipotizzato. Dall'estate 2021 la circolazione è quindi su un'unica corsia sul lato esterno, meno danneggiato. L'Ustra, in quanto proprietaria del ponte, ha deciso di favorire la sostituzione del ponte piuttosto che il suo risanamento per motivi economici e tecnici. Dal novembre 2022, il traffico è dirottato su un ponte ausiliario. A causa dello spazio disponibile in loco, il traffico è su un'unica corsia’’.