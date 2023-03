“Tra scuola e scienza. Incontriamo il futuro!”, proseguono gli appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti della rassegna culturale “Tra scuola e scienza. Incontriamo il futuro!”promossi dall'Iis Marconi Galletti Einaudi e dal liceo scientifico Giorgio Spezia. La particolarità dell’iniziativa è che gli incontri si ripetono due volte: la mattina per gli studenti, nell’aula magna dell’Istituto Marconi Galletti Einaudi, in via Matilde Ceretti 23 e nel tardo pomeriggio, normalmente dalle 17,30 alle 19, in Sala Falcioni, ex Cappella Mellerio, per il pubblico.

Dopo il secondo incontro dal titolo 'Wearable devices: tecnologia e salute a portata di app' di giovedì 9 marzo si parlerà di passato, presente e futuro dei Ghiacciai dell’Ossola il 17 marzo con Paolo Valisa Paolo, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino di Varese.



"Il riscaldamento climatico procede sulle Alpi a ritmo doppio della media del nostro pianeta -speigano gli organizzatori-, superando i due gradi di aumento dall'era pre-industriale. L'ambiente montano risponde rapidamente al cambio della temperatura con conseguenze importanti. Anche i ghiacciai dell'Ossola si ritirano rapidamente e l’evoluzione negli ultimi trent’anni preoccupa e non lascia ben sperare per il futuro". Appuntamento pubblico all'ex Cappella Mellerio alle 17.30.

Gli insegnanti che parteciperanno potranno ottenere un attestato. L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Domodossola; alla sua realizzazione collaborano l’Associazione Culturale Mario Ruminelli e la Fondazione Paola Angela Ruminelli.

Per informazioni: www.marconi-galletti.it/wp/<wbr></wbr>scuola-e-scienza www.liceospezia.it/scuola-e-<wbr></wbr>scienza