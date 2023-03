Approvata direttiva case green, Panza: “Oggi abbiamo certificato chi difende il Paese e chi no”

"Sul via libera del Parlamento Europeo alla cosiddetta direttiva 'casa green' per l'efficientamento energetico è inutile che il Pd dica di aver modificato il testo: resta una porcheria a danno di milioni di cittadini italiani” dichiara l’europarlamentare ossolano della Lega Alessandro Panza.

“Imporre agli italiani di mettere mano al portafoglio per soddisfare i capricci di Timmermans e soci non è solo folle, ma immorale. D’altronde sappiamo che per la sinistra esistono solo due nemici: il centrodestra e prima ancora gli italiani. Oggi abbiamo certificato chi difende il nostro Paese e chi no" conclude Panza.

Al link un breve video del voto ripreso in diretta da Panza: https://www.youtube.com/watch?v=8SsR5snin4k