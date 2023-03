Macugnaga, Makanà Futura: “Quattro interpellanze per una maggiore trasparenza”

“Nell’attesa dei festeggiamenti per il collaudo generale del secondo troncone della funivia che sale al passo del Monte Moro, il gruppo consigliare di minoranza Makanà Futura ha presentato quattro interpellanze.

Di seguito gli argomenti sui quali vorremmo avere risposte chiare e puntuali:

1. Impianto seggioviario Pecetto – Burki – Belvedere:

- considerando che l’impianto di risalita non verrà sostituito entro la scadenza di febbraio 2024, la proroga auspicata dall’Amministrazione verrà concessa? Ed a quali eventuali condizioni e costi sarà subordinata?

- Come si intendono utilizzare i residui 4,2 milioni di euro (dagli originari 7,5 milioni) dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte e con quale tempistica?

- Sarà pronto a breve lo studio di fattibilità tecnico – economico della telecabina Pecetto Burki Belvedere. Come si intenderà finanziare la realizzazione di questo impianto? E con quali tempistiche?

2. Piano di marketing e realizzazione sito internet / gestione pagine social MonteRosa Est. Si richiede:

- un elenco analitico dettagliato di ogni singolo pagamento a favore della GpStudios srl (piano di marketing) e della RW Comunicazione srl (realizzazione sito).

- Una valutazione dell’Amministrazione relativamente al rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti relativamente al lavoro svolto fino ad ora dalle due sopracitate società.

3. Evento del 3 e 4 settembre 2022 denominato Follow the sun - 1° festival del Sole organizzato dal Comune di Macugnaga per celebrare fra l’altro il 150° della prima ascensione sulla Est del Monte Rosa. La minoranza richiede:

- un elenco analitico dettagliato di ogni singola voce di costo che questo Ente ha affrontato per la realizzazione della manifestazione.

- Una valutazione dell’Amministrazione su questo evento: si ritiene sia stato un successo dal punto di vista delle presenze e come ritorno di immagine in relazione ai costi e che quindi andrà riproposto anche nel 2023?

4. Considerato che è ormai cosa nota che il signor Sindaco ha avviato contatti per entrare in possesso dell’Ufficio Guide e Soccorso Alpino situato in piazza Municipio a Staffa, chiediamo ufficialmente quali siano le intenzioni di questa Amministrazione circa l’immobile in questione.

La Minoranza richiede risposte chiare, tempestive e precise, nell’interesse della popolazione e di chi lavora a Macugnaga”.

Così in un comunicato i consiglieri del gruppo di minoranza Makanà Futura Mattia Marone, Diego Micheli, Andrea Oberto.