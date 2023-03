Doppio appuntamento letterario alla Società Operaia di Mutuo Soccorso

Giovedì 16 marzo alle ore 21.00 presso la sala storica della Soms, in Via Teatro 1, si terrà la presentazione del libro “Quando hai la notte del cuore”, di Alessandro Chiello, pubblicato da La Pagina.

Il diciannovesimo romanzo di Chiello narra le vicissitudini di uno scrittore in crisi di ispirazione. Dopo un successo tanto travolgente quanto effimero, per evitare il tracollo finanziario non gli resta altro che vendere l'appartamento parigino, acquistato nel momento della gloria letteraria. Sarà questa l'occasione di un viaggio introspettivo che cambierà il corso della sua esistenza. Un tributo alle arti ed al coraggio di affrontare le proprie debolezze La serata sarà condotta da Cinzia Attinà che, dialogando con l'autore, ci guiderà alla scoperta dell'ultima sua opera letteraria.



Venerdì 17 marzo alle ore 20,45 presso lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso ETS, in Via Teatro 1, si terrà la presentazione del libro “I tunnel di Oxilla” romanzo di Silvana Da Roit ambientato in due periodi storici, tra fine 600 e primi anni '60.

Tratto comune del romanzo è la ricerca e riscoperta di passaggi segreti sotterranei della nostra Città, ormai dimenticati ed entrati a far parte di leggende popolari, che coinvolgeranno i protagonisti del romanzo, Joanna Francisca e Marco, in un'esperienza che segnerà per loro il passaggio dall'infanzia all'adolescenza e la scoperta del valore profondo dell'amicizia.