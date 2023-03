Area Sisma, il gruppo Beltrame realizzerà un parco fotovoltaico

Finisce l’amministrazione Toscani e nell’ultimo consiglio comunale il vicesindaco Maurizio Romeggio annuncia l’accordo con il gruppo Beltrame sull’area Sisma: una convenzione sulla riqualificazione della vasta fetta di territorio in centro città. Convenzione che porterà il gruppo vicentino a realizzare un grande parco fotovoltaico per produrre energia da sfruttare probabilmente per i suoi stabilimenti o da rivendere al mercato. L’amministrazione comunale porta a casa lavori per un milione di euro per ridisegnare la viabilità e le aree limitrofe all’ex sito industriale.

‘’La demolizione è quasi finita – dice Romeggio - e la conferenza dei servizi ha già svincolato l’80 per cento dell’area’’. Dopo aver spiegato l’impossibilitò di farci centri commerciali, ospedali, case di cura o aree verdi il vicesindaco ha annunciato ‘’un parco fotovoltaico e impianti di energia rinnovabile. L’accordo con il Comune ci riconosce il compenso di un milione per riqualificare l’area limitrofa’’. Cioè la sistemazione di via Valdrè con nuovi parcheggi sulla strada e all’angolo con via Sempione, una pista ciclabile e dei marciapiedi. ‘’Inoltre Beltrame si accollerà anche i costi del nuovo monumento al lavoro che è frutto di un’azione di recupero del gruppo Villarte: circa 50 mila euro’’ conclude Romeggio