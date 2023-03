Terra Donna, “spesa sospesa” per l’8 marzo

Un'iniziativa per la festa della Donna che si trasforma in un gesto d'aiuto concreto. Quest’anno per l'8 Marzo l’associazione Terra Donna ha deciso di non creare un evento ad hoc ma di aderire alla “Spesa sospesa” di prodotti di igiene personale femminile e per la cura di sé proposta da Carrefour.

I prodotti acquistati sono stati raccolti dalle volontarie in un apposito carrello collocato al centro commerciale di Domodossola in regione Nosere e distribuito a donne bisognose, individuate anche in collaborazione con altre associazioni che se ne occupano. “È stato un piccolo importante gesto -così l'associazione- per far sentire la nostra presenza”.

(Foto social Terra Donna)