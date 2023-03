'Una mole di colombe', chef Matteo Sormani tra i tre piemontesi selezionati

Dal forno Grano di Santena alla pasticceria Morra di Poirino, salendo in alto quota con la Walser Schtuba di Riale. Sono tre le eccellenze piemontesi, fra i quindici maestri fornai e pasticceri lievitisti, che parteciperanno alla quinta edizione di Una Mole di Colombe, in programma il 25 e 26 marzo a Torino.

A Riale, nella sua locanda Walser Schtuba in alta val Formazza, lo chef Matteo Sormani produce i panettoni per Natale e le Colombe per Pasqua “più alti” d’Italia, per l’altitudine della terra in cui nascono. Sono frutto di progetti che durano tutto l’anno: a gennaio arrivano gli agrumi dalla Sicilia. La polpa viene utilizzata per estratti e paste, mentre inizia la lavorazione delle bucce. La canditura avviene in primavera e in autunno attraverso un lento processo realizzato all’aria aperta, per consentire agli agrumi di arricchirsi delle note floreali del territorio. Farina, burro, zucchero, uova, acqua e lievito madre: gli ingredienti semplici che, lavorati in alta quota, danno vita a prodotti dall’aroma intenso e persistente. A Torino saranno due le categorie della competizione: miglior colomba tradizionale e miglior colomba creativa. La versione creativa, che Sormani ha ideato proprio per questa manifestazione, è un’esplosione di profumi di montagna grazie all’infusione di fieno locale mescolato all’impasto che regala straordinarie note floreali. Altro elemento di novità è l’albicocca candita, italiana e biologica.

Il panificio Grano, nel piccolo centro di Santena (TO), nasce nel 2018 dall’idea dei fratelli Mosso, desiderosi di proporre un concetto antico in chiave moderna nell’ambito della panificazione. La colonna portante del laboratorio di panificazione è la scelta di utilizzare farine piemontesi macinate a pietra e lievito madre per ottenere un prodotto che si pone in un mercato differente dal panificio tradizionale. Nel 2021, l’ingresso di Sergio Scovazzo nel laboratorio ha aperto la strada ai grandi lievitati. Grano è stato finalista nei più prestigiosi concorsi nazionali del settore.

Il caffè-pasticceria Morra a Poirino (TO) è aperto dal 1982 ed è gestito dai fratelli Marisa e Massimo Morra. Il laboratorio artigianale, guidato dal pasticcere Massimo Morra, è specializzato nella preparazione di colombe e panettoni, ma anche nella creazione di prodotti cioccolateria che nascono da ricette esclusive.

Una Mole di Colombe è un evento nazionale in cui quindici maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfideranno a colpi di colombe creative e tradizionali. Ciascuno di essi lavorerà con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza. Le loro creazioni esalteranno l'estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo. Organizzata da Dettagli Eventi è una delle manifestazioni che apriranno il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce pasquale.





Una Mole di Colombe

Hotel Principi di Piemonte

via Piero Gobetti, 15, 10123 Torino

25-26 marzo, h. 9– 19

Biglietti: singolo 5,00 €; coppia 7,00 €