Sabato notte si dorme un'ora in meno

Torna nel week end l'ora legale. Il cambio dell'ora, in vigore in Italia dal dopoguerra, si effettuerà tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, quando alle 2 di notte si passerà automaticamente alle 3. Come di consueto, perderemo un'ora di sonno ma guadagneremo un'ora di luce solare nella giornata successiva.

Il cambiamento ha effetti positivi sull’ambiente: le giornate si allungano, si consuma meno energia elettrica e si riduce l’emissione di anidride carbonica.

Secondo uno studio del Ministero dello Sviluppo Economico, l'adozione dell'ora legale ha permesso di risparmiare circa 5 TWh di energia elettrica in Italia nel 2020, riducendo le emissioni di CO2 nell'atmosfera.

Il cambio dell'ora solare 2023 entrerà invece in vigore ufficialmente nella notte fra sabato 28 ottobre 2023 e domenica 29 ottobre 2023 (fino a marzo del 2024), mettendo alle ore 03 le lancette dell’orologio un’ora indietro e spostandole quindi sulle ore 02.