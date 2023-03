Via patente e auto ad un 55enne fuggito all'alt della polizia

Sono proseguiti anche per il fine settimana appena trascorso i controlli mirati per la prevenzione e la repressione della guida in stato di ebbrezza condotti dalla Sezione Polizia Stradale di Verbania.

Nella notte di sabato, un uomo, consapevole di non essere sobrio, ha cercato di sottrarsi al controllo della pattuglia scartando l'operatore che gli stava intimando l'alt sulla strada provinciale 166 nel comune di Premosello Chiovenda. Il cinquantacinquenne, residente in provincia, nel cuore della notte, dopo un breve inseguimento è stato fermato e sottoposto alla prova etilometrica che ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue più che tripla rispetto al consentito. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l'autovettura oltre a essere sanzionato per non essersi fermato all'alt degli agenti.

Più tardi, verso le 05:00 sulla stessa strada provinciale, un uomo di 25 anni è stato sanzionato per non aver osservato gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale, effettuando un sorpasso all'interno del Centro Abitato.

Quattro, invece, le persone sorprese a circolare con mezzi la cui revisione periodica era scaduta e due la cui patente era scaduta.