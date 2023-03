Cicloturismo, in calendario molti eventi per promuovere l'uso delle due ruote

Saranno molti gli eventi che la Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta del Vco metterà in campo per promuovere l’uso quotidiano della bici e del cicloturismo.

Si parte il 24 marzo con ‘Pedaliamo in via Rosmini’ a Domodossola, una giornata dedicata agli scolari della scuola primaria ‘Milani’: “Sono alcuni anni che collaboriamo con la scuola – spiega Massimo di Bari, referente Fiab Vco – anche in occasione delle varie settimane nazionali dedicate ai ‘Bimbinbici’”.

Il primo aprile si terra la ‘Bici in Rosa’ sul percorso Domodossola – Villadossola. “La pedalata - prosegue Di Bari - sarà incentrata sulla ‘Giornata della Salute della Donna’ ed è stata organizzata con il gruppo ‘Positivo è meglio’ che è un punto di riferimento delle donne che hanno o che hanno avuto problemi oncologici: sarà un modo per sensibilizzare verso prevenzione”.

“Il programma delle pedalate – spiega Di Bari – prevede percorsi un po’ misti in modo da poter coinvolgere sia le famiglie che chi magari vuole cimentarsi con qualcosa di più impegnativo, i percorsi sono per lo più incentrati sull’asse del Toce, anche perché uno degli obbiettivi che ci siamo preposti è quello di far completare la Ciclovia del Toce. Attualmente sul percorso ci sono ancora alcune criticità, la nostra richiesta è quella di terminare gli interventi in modo di poter pedalare da Domodossola al lago e viceversa in tutta tranquillità”.