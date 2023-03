Vco tra le migliori province per la raccolta di rifiuti speciali

‘’Una situazione di eccellenza’’ viene definita quella del Verbano-Cusio-Ossola, che risulta la 13a provincia italiana per raccolta pro capite di rifiuti speciali quali apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE).

La nostra provincia conferma anche il suo primato in regione, toccando per raccolta pro capite i 9,10 kg per abitante, nonostante una flessione del 2,7% rispetto al 2021. Un bel risultato in un Piemonte che nel 2022 ha raccolto 24.618 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Rispetto al 2021 il risultato regionale è in calo del 5,9%, in linea con l’andamento emerso a livello nazionale (-6,2%).