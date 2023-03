“Prof, posso andare in bagno?”, alle Floreanini lo spettacolo ironico e travolgente di Enrico Galliano VIDEO

Enrico Galliano, scrittore e insegnante di lettere tra i più seguiti in Italia, ha accompagnato venerdì mattina duecento studenti delle scuole medie Floreanini di Domodossola, di Villadossola e del comprensorio in un viaggio fra storie vissute in classe. Nell'aula magna delle Floreanini è andato in scena “Prof, posso andare in bagno?”



Lo spettacolo ironico e travolgente è stato accompagnato dal cantautore Pablo Perissionotto e ha permesso ai ragazzi di portare a casa tante emozioni, qualche risata ma anche sopratutto di riflettere su tematiche importanti come il bullismo e la pedofilia.



Lo spettacolo è stato offerto dall'associazione Paola Angela Ruminelli di Domodossola. Galliano ha trattato di materie scolastiche e di sanità spiegando come il water sia una delle invenzioni che ha salvato più vite al mondo, impedendo la proliferazione di germi, anche se oggi ci sono bambini che muoiono nei territori dove non c’è. Lo spettacolo è servito anche per aiutare queste popolazioni, dato che gran parte del ricavato, viene donato all’associazione Still I rise, un’organizzazione indipendente nata per offrire protezione e istruzione nelle regioni più svantaggiate del globo .

“È importante apprendere scherzando con la storia o con la grammatica -ha detto Galliano - ma anche ridendo di sé stessi, da studenti o da professori, sempre con un occhio all’attualità. Lo spettacolo è nato dall'idea di provare a fare scuola a teatro. Vogliamo raccontare la scuola che fa riflettere. Un consiglio ai ragazzi? Di non volare basso -ha detto Galliano -, di volare alle altezze per le quali si sentono portati” .

“Siamo molto contenti di aver ospitato Galliano. L'incontro – ha detto Vanda Checchetti vice presidente dell'associazione Ruminelli – ha avuto un grandissimo successo. È il professore che tutti avremmo voluto avere. Un autore che avevamo conosciuto attraverso i libri. Ha saputo toccare tutti gli elementi di vita dei nostri adolescenti, anche argomenti delicati. In due ore di spettacolo ha passato in rassegna tutte le materie. Un esempio di come la scuola possa essere divertente”.