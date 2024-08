Una Sgamela'a d' Vigezz solidale con le magliette in ricordo di Martino Ambrogi

L’Atletica Ossolana Vigezzo e l’intera comunità vigezzina ricorda Martino Ambrogi, presidente e allenatore della società sportiva, scomparso pochi mesi fa all’età di 57 anni. In sua memoria è stato donato un defibrillatore alla comunità di Buttogno, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, di cui Ambrogi faceva parte, e del gruppo festeggiamenti Buttogno.

È possibile poi, per chiunque lo volesse, fare un altro gesto di solidarietà. In occasione della Sgamela'a d' Vigezz (in programma per domenica 8 settembre) familiari e amici desiderano sostenere Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro, invitando ad acquistare una maglietta gialla in ricordo di Martino Ambrogi. La maglietta, che potrà essere indossata per correre la Sgamela’a, ha un costo di 15 euro: l’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca. Le t-shirt possono essere prenotate al numero 3201872766 tramite WhatsApp.