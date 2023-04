Quindici nuovi posti di lavoro a Crevola con l'apertura di Easy Casa FOTO E VIDEO

Si chiama Easy Casa e da sabato 1 aprile sarà una nuova realtà commerciale di Crevoladossola. Detersivi, articoli per la casa, oggettistica, ma anche un reparto dedicato agli animali domestici, uno al giardinaggio, cartoleria e tanto altro ancora. Easy Casa apre all'interno dell'ex Mercatone Uno dove, da un anno circa, ha aperto i battenti Mag Moda. “Un nuovo marchio legato nostro gruppo” spiega il responsabile di Mag Moda Werther Pigliafreddo. “Easy Casa amplierà l'offerta per la nostra clientela, non solo a Crevoladossola, ma anche in altri centri dove operiamo in Italia” continua Pigliafreddo.

Con Easy Casa arrivano anche nuovi posti di lavoro sul territorio. “Per noi è certamente motivo di orgoglio, con Mag Moda ed Easy Casa abbiamo assunto oltre 30 persone” continua Pigliafreddo.

Appuntamento per il taglio del nastro alle 9 di sabato mattina.