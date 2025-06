Alla scoperta della centrale storica di Crevola Toce

Continua il ciclo di visite guidate organizzate dalle Aree Protette dell’Ossola, in collaborazione con Enel Green Power, alla scoperta delle storiche centrali idroelettriche dell’Ossola. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 27 giugno con la visita alla centrale di Crevola Toce, un luogo di grande valore non solo per la produzione energetica ma anche per la storia dell’architettura industriale italiana.

La centrale idroelettrica di Crevoladossola rappresenta una delle testimonianze più significative del contributo dato dall’Ossola allo sviluppo energetico del Paese. Entrata in funzione nel 1925, fu realizzata per volontà di Ettore Conti, imprenditore milanese pioniere dell’elettrificazione nazionale, e progettata da Piero Portaluppi, architetto tra i più brillanti e innovativi del primo Novecento.

Nelle sue realizzazioni, Portaluppi non si limitava alla funzionalità tecnica: anche nella centrale di Crevola, infatti, la cura estetica e architettonica si fonde con l'ingegneria. La pietra locale, utilizzata per dettagli decorativi, contribuisce a definire uno stile elegante e raffinato, perfettamente integrato nel paesaggio ossolano.

Per partecipare alla visita è obbligatoria l’iscrizione tramite il modulo online disponibile al link. Il link è consultabile anche sul sito ufficiale delle Aree Protette dell’Ossola.

La visita verrà attivata con un minimo di 15 partecipanti per turno: il primo dalle 10.00 alle 12.00, il secondo dalle 14.30 alle 16.30.