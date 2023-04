La Pro loco di Varzo cerca forze nuove per organizzare eventi

L'annuncio era arrivato attraverso un comunicato stampa dell'amministrazione comunale: "Niente Aprile Varzese per il 2023". E naturalmente cancellato anche il Palio degli asini, che nel corso degli anni, aveva richiamato centinaia di persone nel centro divedrino.



La festa che tradizionalmente apre la stagione delle sagre ossolane non può essere organizzata per la mancanza di una Pro loco strutturata. Proprio per questo gli attuali membri del sodalizio varzese lanciano un appello per trovare nuove forze. Il prossimo 26 aprile dovrebbe tenersi un'assemblea nella speranza che si presentino in tanti così da trovare nuove leve che garantiscano di poter proseguire nell'organizzazione di eventi di ogni tipo.

Ecco l'appello della Pro loco:

È ormai un sentire comune, nei bar, nei negozi, sui social (Facebook, Instagram, ecc...), che Varzo stia morendo e che si stia facendo troppo poco per invertire questa rotta. Inoltre, come già sapete, l'Aprile Varzese quest'anno non ci sarà e con esso rischiano di essere annullati anche gli altri eventi in programma nei prossimi mesi e, tutto questo, a causa della mancanza di un consiglio Pro Loco stabile e di adeguata forza lavoro, indispensabile per allestire e garantire il regolare svolgimento di una manifestazione, piccola o grande che sia.

Molte altre volte ci siamo sentiti in difficoltà, ma forse mai come in questo momento e, il fatto di non essere riusciti ad organizzare il nostro amato Aprile Varzese, ne è la dimostrazione più lampante. Inoltre, la Pro Loco di un piccolo paesino come il nostro, dovrebbe avere le forze e le qualità per garantire anche ai turisti un bel soggiorno in paese e sulle nostre montagne, anche far conoscere il nostro territorio a chi non ci è mai stato prima.

Quindi, se stai leggendo questo messaggio e pensi di avere idee, voglia di collaborare e dedicare un po' del tuo tempo libero alla tua e nostra comunità, ti aspettiamo all' Assemblea dei soci della Pro Loco che si terrà il 26 Aprile 2023 alle ore 20.30 alla Torre Medievale (seguirà comunicazione ufficiale). Noi crediamo fortemente che, con un po' di buona volontà da parte di tutti, si possa fare tanto per riportare allegria e voglia di uscire di casa, per divertirsi e dare una svolta alle sorti del nostro bel paese che ora ha davvero bisogno di tutti noi per tornare quello di non molti anni fa...