Viaggio d'istruzione all'Elba per gli alunni del Marconi Galletti Einaudi

Quarantanove fra studenti e studentesse delle quarte e quinte Liceo a indirizzo sportivo del Marconi Galletti Einaudi di Domodossola saranno in questi giorni a Capoliveri, sull’Isola d’Elba, a dare supporto al comitato organizzatore di una gara di muuntain bike di livello internazionale.

Per loro la trasferta avrà un duplice risvolto: viaggio d’Istruzione in un luogo incantevole e un po’ diverso dal solito ed esperienza di “P.C.T.O.”, Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, meglio noto come alternanza scuola – lavoro. L’evento sportivo in questione è la Capoliveri Legend XCO, prova degli Internazionali d’Italia Series e gara internazionale UCI HC, in programma dal 7 al 9 aprile.

Accompagnati da quattro insegnanti, Andrea Falla, Alessandro Notarnicola, Antonella Obiso e Francesca Vella, collaboreranno con il Capoliveri Bike Park a garantire il regolare svolgimento di tre gare: i già citati Internazionali d’Italia Series, l’Elba Bike Legend Young e la Mini Legend Elba Bike. Questa collaborazione fra un istituto scolastico, l’ente promotore di una manifestazione sportiva di questo genere e la Federazione Ciclistica FCI è un’assoluta novità; lo dicono gli stessi organizzatori, rendendone merito alla disponibilità del Dirigente scolastico del Marconi Galletti Einaudi, Gaudenzio D’Andrea. Gli studenti ossolani, oltre ad accumulare esperienza nell’organizzazione di gare sportive, potranno visitare luoghi veramente speciali, come ad esempio il museo di archeologia industriale delle Vecchie Miniere del Vallone Alto, sul Monte Calamita e il Museo Nazionale Residenza Napoleonica di Portoferraio. Le località che visiteranno e potranno ammirare sono inserite nel Parco Nazionale Marino dell’Arcipelago Toscano.