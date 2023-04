A trovare Chiara un finanziere fuori servizio, suo vicino di casa VIDEO

E' stata trovata e sta bene Chiara Dellapiazza, la giovane 29enne scomparsa dal giorno di Pasquetta. L'ha trovata un finanziere fuori servizio, suo vicino di casa, che aveva deciso di battere l'area alla ricerca della giovane. L'elicottero del 118 sta procedendo al recupero, e i sanitari valuteranno se portarla in ospedale per un controllo o riportarla a casa, visto che sta bene.

Chiara era uscita la mattina di Pasquetta per una passeggiata, nel pomeriggio aveva detto che sarebbe rientrata per la cena, ma dalle 16 il suo cellulare risultata irraggiungibile. Durante tutta la giornata Soccorso Alpino Civile e Militare, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Provinciale hanno battuto l'area sopra Cosasca e il lungo Toce fino al canale Enel di Villa. “La 29enne aveva preso un sentiero circolare, non avendo ancora parlato con lei non sappiamo se si sia persa o sia scivolata, sappiamo che ha passato la notte all'addiaccio ma sta bene. E' stata individuata nel Vallone dei Porci sopra Cosasca” spiega il responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola Matteo Gasparini.

Alle ricerche avevano preso parte anche un cane molecolare, oltre ai droni e l'elicottero dei Vigili del fuoco.