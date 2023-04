Volontari Ambulanza Vigezzo: una media di tre interventi al giorno

Una media di quasi tre interventi al giorno. Sono stati in tutto ben 978 le uscite - tra emergenza, trasporti intraospedalieri e viaggi di dimissioni – effettuate dal Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo nel 2022.

Tempo di bilanci per l’associazione che si occupa di un preziosissimo servizio per la popolazione e il territorio. Sabato 25 marzo, presso la sede di Santa Maria Maggiore (Centro Operativo Misto di Via Domodossola) si è tenuta l’assemblea annuale del Corpo Volontari Ambulanza, durante la quale è stata illustrata l’intensa attività svolta dai volontari e dei dipendenti nell’anno 2022.

Nell’illustrare l’attività di soccorso, che viene svolta regolarmente dalle 8.00 alle 20 dal lunedì al venerdì, da personale dipendente, e nei fine settimana dai volontari (dalle 20 di venerdì alle 20 di domenica), il presidente Giovanni Mozzanino ha evidenziato la difficoltà economica nello svolgimento dell’attività specialmente in questo ultimo anno e mezzo, causata dal rincaro del prezzo dei carburanti ed in generale di tutti i presidi e materiale sanitario necessario per lo svolgimento dell’attività. Ha poi ringraziato tutto lo staff, costituito da volontari e dipendenti per l’attività svolta, le amministrazioni pubbliche locali e la Società Operaia della valle, e tutte le persone e le associazioni che durante l’anno hanno contribuito economicamente con contributi ed oblazioni.

Durante la relazione è stato reso noto che verrà organizzato un nuovo corso per aspiranti volontari, necessario per sopperire alla carenza di volontari soccorritori, che si terrà dopo l’estate (e rappresenta un’importante opportunità di entrare nel mondo del volontariato, rendendosi concretamente utili per il prossimo) ,e il nuovo progetto di raccolta fondi con lo scopo successivo di acquistare una nuova ambulanza. L’assemblea si è conclusa con le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo il cui esito ha confermato come presidente Giovanni Mozzanino e tra i consiglieri Guido Portinaro e Katya Testori, mentre tra quelli nuovi si segnala l’ingresso di Luca Bottinelli, come vicepresidente, di Michela Badani, Vito Bergamaschi e Marino Berini.