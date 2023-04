Quando parliamo del trasporto disabili in carrozzina nel caso di questo articolo stiamo parlando praticamente di un servizio a pagamento messo a disposizione da varie cooperative, associazioni, Onlus varie presenti sul territorio del nostro Paese, chiaramente in maggior misura nelle grandi città, ma questo è anche normale anche perché la richiesta è più alta rispetto che nei centri più piccoli

Parliamo di un servizio che può essere anche definito come un servizio di accompagnamento assistito per queste persone che si trovano in una situazione di difficoltà nei movimenti della loro vita quotidiana perché sono persone che magari e per una forma di disabilità temporanea o definitiva sono costrette a muoversi in sedie a rotelle e questo rende complicato qualsiasi movimento soprattutto all'esterno di casa propria naturalmente

E sono persone che giustamente come noi hanno bisogno di andare a scuola o andare all'università o andare al lavoro e andare a fare spesa o andare dal medico di famiglia per ritirare una ricetta

Addirittura nel loro caso specifico sono persone che magari devono uscire fuori per andare da un fisioterapista o da un ortopedico per fare dei percorsi di riabilitazione e pensiamo a quelle persone che magari hanno avuto un incidente e ora sono in fase di convalescenza e si stanno riprendendo e grazie a questo tipo di percorso arrivano più velocemente all'obiettivo.

Grazie a questo servizio di cui parliamo queste persone potranno viaggiare comodamente e in sicurezza grazie alle competenze dell'autista specializzato che parte conoscere il territorio a memoria e quindi sapere sempre dove andare e utilizzare vari tipi di mezzi di trasporto come può essere un doblò come può essere un pulmino come può essere una macchina come può essere un autoambulanza e poi una persona che sa come dare una mano alla categoria di utenza di cui stiamo parlando.

In certi casi tra l'altro è possibile avere anche un accompagnatore che si assicura che le persone viaggiano in sicurezza e comunque all'interno di questi veicoli ci sono tutte le attrezzature di sicurezza che servono per queste situazioni

Dobbiamo cercare di prenotare questi servizi di trasporto disabili in carrozzina con un certo anticipo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo cercare di prenotare un servizio di trasporto disabili se ci serve per una persona a me cara o per noi stessi con un certo anticipo telefonando direttamente o attraverso il sito web dell'azienda o tramite email così che dopo la prenotazione all'azienda se troviamo un accordo su preventivo organizza il trasporto in base alle esigenze del paziente o della paziente in questione.

Come dicevamo sono molto importanti i veicoli e già abbiamo accennato qualcosa ma non abbiamo detto che gli stessi devono avere delle rampe o una piattaforma elevatrice che consente la carrozzina di salire a bordo senza nessun tipo di problema

Così come ci devono essere delle cinture di sicurezza e altri dispositivi che garantiscono che la persona viaggia senza problemi e comunque sarà accompagnata anche in dei luoghi non facilmente accessibile con i mezzi pubblici