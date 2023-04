''Facciamo grande Villa'': presentata la lista Toscani

La sfilata dei candidati, il resoconto dei 5 anni passati, i progetti per il futuro e, in coda, qualche goccia di veleno instillata soprattutto dal vicesindaco Maurizio Romeggio.

Un paio d’ore è durata la presentazione al pubblico della lista Vill@2.0 guidata da Bruno Toscani. La passerella a La Fabbrica è servita a far conoscere i candidati vecchi e nuovi del gruppo. Una serata ‘battezzata’ dalla presenza del presidente della Provincia, Alessandro Lana, dal consigliere regionale Alberto Preioni, dai sindaci di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti, e da quello di Macugnaga, Alessandro Bonacci.

La squadra Toscani è formata in parte da consiglieri e assessori uscenti: in totale 4 donne e 9 uomini. Ne fanno parte Chiara Riganti, Fausta De Rosa, Assunta Zavettieri, Pierangela Borca, Daniele Della Volpe, Elvis Baccaglio, Domenico Genova, Maurizio Gianola, Michael Nino, Stefano Cittadino, Massimo Gervasoni, Maurizio Romeggio e il candidato sindaco Bruno Toscani.

Il motto scelto ha molto della politica trumpiana di Make America Great Again (Facciamo grande l’America Sempre). Poiché nella presentazione capeggia un ‘’Facciamo Villadossola grande’’, che ha accompagnato il lungo excursus sul lavoro fatto ma anche su da farsi per completare le opere previste. Un’azione che per Toscani conferma ‘’l’amore per il paese’’.

Ma anche qualche polemica verso chi pensa che la compensazioni strappata al Gruppo Beltrame sull’area Sisma sia poca cosa e soprattutto il finale di serata del vicesindaco Romeggio che parlando della nuova illuminazione prevista a Villadossola attesa da anni , dice ‘’che dalla vecchia amministrazione Bartolucci non abbiamo trovato nulla, progetto che noi ora faremo partire’’ rintuzzando l’idea dell’avversario mai citato (Mauro Ferrari ndr) che aveva parlato della possibilità di realizzare una comunità energetica per il paese attraverso l’operazione del mega impianto fotovoltaico alla Sisma. Anche sul tema Virtus Villa Michael Nino, presidente del consiglio uscente e allenatore di calcio, ha ribadito ‘’impossibilità di mettere d’accordo le due società di Villa sulla gestione del campo sportivo’’