''Idrogeno a Villa? Non è nei nostri programmi''

'’Non è per ora nei nostri programmi’’. Bocciata, al momento, l’idea di insediare dall’area ex Sisma anche un impianto di produzione di idrogeno. Sorprendentemente lo aveva annunciato di recente il consigliere regionale leghista Alberto Preioni. Che aveva parlato del progetto di Villadossola, al momento non finanziato, ma primo degli esclusi. Quindi da ipotizzare!

Ma il Gruppo Beltrame ha raggelato l’entusiasmo del consigliere sul tema, anche perché mai si era parlato in passato di questa ipotesi per Villa. Preioni l'aveva buttata lì nel comunicato in cui si parlava dell’impianto che sarà realizzato a Premosello. Una ipotesi mai condivisa con i villadossolesi.

Alla nostra domanda sull’idrogeno a Villadossola, l’amministratore delegato del gruppo Beltrame, Gianmaria Zanni, ha ribadito che l’impianto non è nei programmi della società. ‘’Non c’ è nessuna certezza – ha detto – e poi noi abbiamo dei dubbi sull’operazione’’.