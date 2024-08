Alla Lucciola la giornata della solidarietà

Alla Lucciola di Villadossola è oggi la giornata dedicata alla solidarietà: come da tradizione infatti oggi si svolgerà il pranzo con i ragazzi dell'Anfass e del Gsh Sempione 82 che potranno poi trascorrere il pomeriggio insieme tra canti e danze.La festa però prosegue per tutti con la cena dedicata alla Puglia e, come sempre, fritture di pesce, grigliata, salumi e formaggi e molto altro ancora.

Per quanto riguarda gli intrattenimenti serali, nell'area balera suonerà la Tikozzi band, uno dei gruppi fra i più noti in Ossola, che intratterrà gli ospiticon l’esecuzione delle canzoni più apprezzate dagli habituè della balera. Nell'area piano bar suoneranno i D-Soul, al secolo Alice Greco, Voce e Piccole Percussioni, Diego Gianfardoni Chitarra, Basso Acustico e Voce.Propongono un repertorio che oscilla fra il mondo Pop-Rock e quello del Blues-Funky - Janis Joplin,Sting, Beatles, Tina Turner, Aretha Franklin, ecc.

Infine nell'area spettacoli, la psycho balera de Il Sinistro Trio: la proposta musicale è basata sulla rivisitazione di grandi successi italiani e internazionali in uno stile ottenuto da un mix di folk italiano, cantautorato, gipsy-rock, pop acustico e country music, con l’utilizzo di disparati strumenti a fiato e la presenza scenica del contrabbasso.Tutti i giorni durante la festa sarà possibile firmare per il referendum contro l’autonomia differenziata. Aperto anche il banco di beneficenza.