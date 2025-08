Nuove divise per i conduttori della Stazione di recupero degli ungulati feriti

Consegnate le nuove divise alla Stazione provinciale che si occupa del recupero degli ungulati feriti con l’utilizzo dei cani da traccia.

La cerimonia di consegna si è svolta nella sede del Comprensorio caccia Vco 3 a Villadossola. Hanno contribuito all’acquisto delle divise i due comprensori Alpini VCO3 e VCO2 che sono stati sorretti da un grosso contributo da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Presenti alla cerimonia i presidenti di Vco2, Ugo Facciola, e Vco3, Davide Balestra, il presidente della Provincia Alessandro Lana, insieme ad alcuni componenti della stazione che vede protagonisti dei recuperi i cani di razza Hannoveriani e Bavaresi.

Responsabile della Stazione è Graziano Girlanda, che si è detto soddisfatto dell’operatività di questi anni.

La Stazione è stata creata dalla Provincia nel 2011 ed è gestita dal Comprensorio caccia Vco3. L'organizzazione si preoccupa del recupero degli animali feriti. La Provincia aveva già dato una mano acquistando in passato dei radiocollari e ora è intervenuta con l’acquisto delle divise.

Un aiuto alla stazione arriva proprio dai comparti Vco3 e Vco2, anche se la stazione di recupero opera attivamente su tutti e tre i comprensori di caccia ed anche, previa autorizzazione, nei territori dei Parchi.

‘’Un servizio utile che interviene tutto l’anno – spiega Girlanda – grazie alla disponibilità dei conduttori che con i loro cani sono in grado di intervenire prontamente. Conduttori che hanno superato un corso di 50 ore e gli esami’’.

Un’attività, come detto, iniziata nel 2011, che ha visto numerosi interventi, toccando il tetto di 24 unità operative impegnate nel 2021 per un totale di 1018 ricerche fatte in questi 14 anni di ‘lavoro’ (459 nel territorio del Vco3, 228 in quello del Vco2, 224 nel Vco1 e 107 in altre province). Un tale di 443 animali feriti ritrovati.