Trontano, in tanti alla festa della raclette con gli amici di Simplon Dorf FOTO

Incontro italo-svizzero all'area festa, sabato scorso, tra una delegazione elvetica di Simplon Dorf e la comunità di Trontano per gustare insieme la tipica Raclette du Valais. All'origine dell'incontro enogastronomico e culturale un'amicizia tra i due Comuni.

Anni or sono Evelina Viscardi, una frontaliera di Trontano, propose ai suoi paesani di organizzare in Svizzera una castagnata nacque così l'amicizia. Gli svizzeri vennero poi a Trontano portando il loro piatto tipico. Lo scambio enogastronomico ancora prosegue, tanto che la giornata della raclette a Trontano in primavera preparata dai vallesani e la castagnata in autunno al Simplon Dorf organizzata dai trontanesi sono diventati appuntamenti annuali ormai tradizionali.

Gli svizzeri hanno portato le forme di formaggio e l'attrezzatura necessaria per preparare la rinomata raclette, piatto tipico delle montagne svizzere; la Proloco di Trontano in aggiunta ha predisposto un piatto di salumi e un dolce: il tutto ad un costo di 15 euro a testa per adulti e 10 per bambini. Ad allietare la giornata un gruppo di fisarmonicisti ossolani. La distribuzione della raclette iniziata alle 12 è proseguita anche nel pomeriggio.

Ai partecipanti hanno portato i saluti il sindaco di Trontano Renzo Viscardi e il presidente della Pro Loco Ettore Antonietti. Alla festa aperta a tutti hanno partecipato molte persone. Il 14 ottobre sarà poi la comunità di Trontano a recarsi a Simplon Dorf per far festa con gli amici svizzeri.