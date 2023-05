A Villette una valle in festa per il nono Raduno degli Alpini. FOTO e VIDEO

Gli Alpini chiamano, i gruppi e la gente rispondono, ed è subito festa. Grande successo per il nono Raduno dei Gruppo Alpini della Valle Vigezzo. Ad ospitare il raduno (nato nel 2013 e organizzato la prima volta a Re, il 7 aprile di 10 anni fa) è stato il paese di Villette e per il grazioso borgo vigezzino ha rappresentato anche l’occasione per festeggiare il 61esimo di fondazione (ovvero il recupero dei festeggiamenti per il 60esimo, che si sarebbero dovuti tenere l’anno scorso ma che poi sono saltati per la pandemia). Il nono raduno si è aperto sabato sera, in chiesa parrocchiale, con il concerto “Canti Alpini”, a cura del coro della sezione Ana di Domodossola e il Gruppo Corale Ana Arnica di Laveno Mombello, che ha riscosso una grande partecipazione di pubblico.

I festeggiamenti sono proseguiti domenica 30 aprile con alle 9 l’ammassamento presso la sede degli Alpini di Villette e quindi l’alzabandiera in piazza e la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara Alpina Ossolana). Il corteo ha poi raggiunto il vecchio lavatoio che si presenta completamente rinnovato, grazie agli importanti lavori di restauro operati dalle Penne Nere Villettesi, coordinate dal capogruppo Adriano Tadina. Un intervento di recupero che ha ricevuto il plauso di tutti gli alpini, delle autorità e del pubblico intervenuto alla cerimonia. La mattinata è proseguita con la Santa Messa e la deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Infine, mentre il tempo iniziava a rannuvolarsi e cominciavano a cadere le prime gocce, era già il momento di mettere le gambe sotto il tavolo, al Centro del fondo di Santa Maria Maggiore, per la conclusione dei festeggiamenti e il pomeriggio allietato dalla musica di Sabrina Silvestrin e la sua fisarmonica.