Vagna, un parcheggio sarà dedicato ai Maestri del lavoro d'Italia

Il comune di Domodossola intende intitolare ai Maestri del lavoro d'Italia uno slargo in borgata Tagliaroli a Vagna. Si tratta di uno spazio, che si trova sulla strada che da Domodossola porta Alpe Lusentino, adibito in parte a viabilità e in parte a parcheggio.

L'amministrazione ha raccolto l'istanza della Federazione Maestri del Lavoro. Consolato della provincia Novara e Vco. L'amministrazione ha votato nei giorni scorsi all'unanimità la delibera che verrà ora inviata alla Prefettura di Verbania per l'autorizzazione.

"In Italia 250 paesi hanno vie, piazze o centri culturali dedicati ai Maestri del Lavoro. Nel Vco non c'era nessuna via o piazza a loro dedicata- spiega Pino Gesù vicario vice console dei Maestri del Lavoro di Novara e Vco- per questo sono stato il promotore di questa intitolazione. Nell'individuazione della piazza o via da dedicare ai Maestri del Lavoro mi è stata segnalata dal sindaco Lucio Pizzi e dal vicesindaco Franco Falciola tra le possibilità quella dello slargo di Vagna, sottostante al cimitero. Ho scelto quella per il mio legame con la frazione. Nella cerimonia di intitolazione sarà coinvolta anche la Pro Loco con la quale ho già collaborato per diversi eventi a Vagna. Si tratta di uno slargo molto panoramico dal quale si vede tutta la città."