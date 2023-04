Miceli (Pd): ''Chiarimenti sulla chiusura della sede Inail di Domo''

La chiusura inattesa degli uffici Inail di Domodossola arriva in consiglio comunale. Il consigliere Pd, Claudio Miceli, ha optato per una interpellanza con la quale chiede al sindaco Lucio Pizzi di attivarsi con la direzione generale dell’Inail ‘’per verificare le scelte adottate sull’agenzia domese, coinvolgendo la prefettura in merito alle criticità che inevitabilmente verrebbero ad investire la città e tutto il territorio ossolano qualora l’agenzia domese venisse soppressa’’.

Come è noto dall’11 aprile scorso la sede di Domodossola è stata chiusa e chi ha bisogno di Inail deve rivolgersi alla sede di Gravellona Toce, distante dalla vallate dell’Ossola.

Ossolanews ha scritto all’Inail per avere una spiegazione in merito alla chiusura della sede di piazza Matteotti. Ad oggi non è arrivata nessuna risposta.