Vigezzina interrotta anche domani tra Druogno e Verigo

Domani, venerdì 21 aprile, è confermata la necessità di mantenere interrotta la circolazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sulla tratta Druogno - Verigo al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni necessarie al ripristino della circolazione.

Il programma di circolazione rimodulato è analogo a quello utilizzato oggi, 20 aprile 2023, con alcune variazioni, riassumendo:

Servizio sostitutivo via Bus Domo-Druogno si effettuano tutte le corse tranne:

IR 157

IR 693

IR 690

Servizio via Treno Druogno-Locarno si effettuano tutte le corse tranne:

IR 157 (soppresso tra Trontano e Locarno)

IR 690 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)

IR 693 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)



Servizio via Treno Domo-Trontano si effettuano tutte le corse tranne:

R 287 (soppresso tra Domo e Trontano, sostituito con BUS tra Domo e Druogno, regolare via Treno tra Druogno e Re)

IR 693 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)

Il servizio via BUS da parte di Autotrasporti Comazzi tra Domodossola-Druogno-Re è articolato come segue:



BUS 1

R 714 (S.Maria 06:45 - Domodossola 07:27) R 731 (Domodossola 07:52- Druogno 08:15)

R 220 (Druogno 08:17- Domodossola 08:40) IR. 43 (Domodossola 09:25 - Druogno 10:00)

IR 34 (Druogno 10:05 - Domoddossola 10:36) IR 53 (Domodossola 11:25 - Druogno 12:00)

IR 40 (Druogno 12:05 - Domoddossola 12:36)

R 763 (Domodossola 13:52 - Re 14:49) R 762 (Re 15:04 - Domodossola 16:00)

R 775 (Domodossola 16:25 - Druogno 17:00) IR 72 (Druogno 17:05 - Domodossola 17:36)

R 287 (Domodossola 18:25 - Druogno 19:00) IR 180 (Druogno 19:05 - Domodossola 19:36)



BUS 2

R 714 (S.Maria 06:45 - Domodossola 07:27) IR 41 (Domodossola 08:25- Druogno 09:05)

R 32 (Druogno 09:07- Domodossola 09:36) IR. 47 (Domodossola 10:25 - Druogno 11:05)

IR 138 (Druogno 11:14 - Domoddossola 11:49) IR 61 (Domodossola 13:25 - Druogno 14:00)

IR 54 (Druogno 14:05 - Domoddossola 14:36) IR 69 (Domodossola 15:25 - Druogno 16:00)

IR 64 (Druogno 16:05 - Domodossola 16:36) IR 181 (Domodossola 17:25 - Druogno 18:00)

IR 76 (Druogno 18:05 - Domodossola 18:36) IR 689 (Domodossola 19:00 - Druogno 19:35).