A Montecrestese pro loco, associazioni e bimbi delle scuole uniti per la Settimana di Ecopulizia

La Pro Loco di Montecrestese in collaborazione con il Comune, le scuole primarie G.B,Palletta ed i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia organizzano due iniziative di 'pulizia ambientale' proponendo la Settimana di Ecopulizia.

Dal 15 al 19 maggio con lo slogan 'I Bambini Insegnano', le insegnati, gli alunni ed i volontari della pro loco, saranno impegnati in attività didattiche in aula ed all’aperto con giornate dedicate alla pulizia del territorio comunale.,

Mentre per gli adulti è organizzata la tradizionale pulizia dei sentieri, aperta a tutti, con ritrovo domenica 21 maggio in località Viganale presso il Parco dell’amicizia “Adolfo Botta” alle ore 07.30, per la suddivisione in gruppi con l’assegnazione delle zone che saranno pulite.

E’ gradita la partecipazione con attrezzi propri decespugliatori, soffiatori, falce, ecc…

“Una collaborazione quella con le scuole e le insegnanti nata con l’edizione 2021 de “LoPanner”La festa transfrontaliera del “Pane delle Alpi “e sicuramente destinata a continuare , la domenica potrebbe anche essere l’occasione per una giornata di ecopulizia in famiglia , genitori e figli assieme per l’ambiente” sottolinea il presidente della Pro loco Guido Tomà.