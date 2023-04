Impianto a biogas spostato di 500 metri? Il Comitato: "Bene, ma mancano ancora parecchi chilometri"

A meno di 24 ore dall’assemblea consortile di venerdì, arriva il commento sull'esito della riunione da parte del Comitato Comunità della Bassa Ossola. “Prendiamo atto che a seguito delle nostre osservazioni e pressioni, la “perfezione” tanto palesata inizialmente sullo studio di prefattibilità approvato da tutti i sindaci, è già crollata: è ancora in preparazione il progetto definitivo e già si parla di spostare l’impianto? Diremo la nostra, presto, anche nel merito del materiale inerte che non ci risulta essere, allo stato attuale, autorizzato” sottolineano dal Comitato nato per contrastare la realizzazione dell'impianto a biogas. .

“Riteniamo, in ogni caso, che sia già stato compiuto un primo passo significativo: mancano ancora parecchi km di spostamento per trovare un’area idonea e lontana dalle abitazioni, ma il Comitato rimane ottimista! Si invitano pertanto il Consorzio e Sindaci a procedere nella direzione intrapresa” rimarcano i membri del Comitato.

“Intanto, rimanendo in tema di distanze, tutte le Comunità rappresentate e ieri presenti in folta rappresentanza, sono concordi nel comunicare la propria: non arretreremo di un millimetro!” concludono.