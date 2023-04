Oira festeggia San Marco. Lo fa con una due giorni - il 24 e 25 aprile – richiamando nella frazione di Crevoladossola curiosi e appassionati di feste.

Lunedì 24 sarà il concerto di S.Marco ad aprire i festeggiamenti, grazie alla Musica di Oira e al Corpo musicale di Crevoladossola.

Poi, martedì 25 aprile, giornata ricca di appuntamenti. In programma OirArte (mostra artistica e fotografica del borgo), un percorso enogastronomico dalle 12 alle 14,30, un altro percorso etnico culturale (Arzalovo, il torchio, il mulino, la chiesa e ca’ Nova), la benedizione della campagna del pane e vino, la lavorazione del formaggio alla latteria turnaria ma anche intrattenimenti musicali (fisarmoniche, bandella vigezzina, musica di Oira e corpo musicale di Crevoladossola, un concerto con Michele Guaglio e Alex Gariazzo) e visite guidate . Non mancherà un’area per i bambini.