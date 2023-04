Secondo posto per Lorenzo Soldarini e 10°per Sergio Globo. Buone prestazioni per i ragazzi del Pedale Ossolano, impegnati nel VI trofeo Brianza e laghi, che si è corso ad Alzate Brianza ed ha visto 94 corridori al via.

La gara per Esordienti primo anni, vinta da Riccardo Longo, ha visto Soldarini piazzarsi secondo a 13’’ e Globo 10° a 18’’.