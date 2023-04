Borgomezzavalle ha ospitato il raduno delle penne nere

Borgomezzavalle ha ospitato lunedì 24 aprile il XIII raduno alpino della Valle Antrona. Una giornata dedicata alle penne nere che sono confluite a Seppiana per una giornata di festa e commemorazione. Prima il ritrovo al monumento dei caduti, l’alzabandiera, la sfilata quindi la messa e la deposizione di una corona di fiori alla cappella dei caduti.

In serata il rancio alpino nel salone dell’asilo di Viganella. Al raduno erano presenti i gruppo di Antrona, Montescheno, Borgomezzavalle, Pallanzeno e Villadossola e quelli provenienti da altri paesi. Ma anche sindaci e vicesindaci e il presidente ossolano degli alpini, Giovanni Grossi. E’ stata anche l’occasione per citare l’ex parroco del paese don Luigi Tramonti, da anni a Pallanzeno. Gradita la presenza delle donne in costume. Perfetta l’organizzazione della giornata ad opera dei volontari del paese.