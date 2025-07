Orizzonti Summer Camp: in Val Bognanco nasce un progetto per il futuro dei giovani

Dal 28 giugno al 4 luglio 2025, la Val Bognanco ha accolto il primo Orizzonti Summer Camp, una settimana immersiva pensata per 29 ragazzi tra i 13 e i 16 anni della squadra Esordienti dell’Ornavassese Calcio. Un’esperienza nuova nel suo genere, che ha unito sport, natura e attività educative grazie a un team multidisciplinare di professionisti: un preparatore atletico di Serie A, un ex atleta della nazionale di ginnastica artistica oggi allenatore, un fisioterapista, un nutrizionista e una psicoterapeuta esperta in team building e mental coaching.

Il campus, promosso da Progetto Orizzonti Associazione Non Profit, ha rappresentato molto più di un semplice campo estivo. È stato infatti il punto di partenza per un percorso strutturato che mette i giovani al centro di un progetto di rigenerazione sociale e territoriale.

Durante la settimana, è stato presentato ufficialmente il piano “Supererò-i”, che prevede sei eventi giovanili nei prossimi dodici mesi – due dei quali già entro la fine del 2025 – con l’obiettivo di costruire spazi di ascolto, confronto e orientamento. Gli appuntamenti coinvolgeranno scuole, aziende, istituzioni e associazioni, affrontando temi urgenti come i bisogni educativi speciali, la relazione tra giovani e lavoro, e il supporto emotivo e sociale.

La risposta a un disagio profondo

Il progetto nasce in risposta a un bisogno reale e urgente. Una ricerca condotta nel 2024 su un campione di 1.866 adolescenti del Verbano-Cusio-Ossola ha evidenziato dati preoccupanti: 2 giovani su 3 non hanno fiducia in se stessi, il 65% guarda al futuro con ansia e paura, il 34% ritiene di non avere accesso a luoghi di ascolto o supporto psicologico.



Dalle testimonianze emerge con forza una richiesta: strumenti di crescita, eventi sociali e opportunità per costruire un futuro in Italia. Il Progetto Orizzonti vuole essere una risposta concreta a queste esigenze.

“L’idea nasce da una tendenza sociale che riflette un disagio radicato e spesso ignorato – spiegano dall’associazione –. Troppi giovani, per mancanza di strumenti e occasioni, non credono nel futuro o lo cercano altrove. Questo alimenta il declino dei piccoli centri italiani: secondo ISTAT, oltre il 40% dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ha perso residenti under 35 negli ultimi dieci anni”.

Obiettivi e valori

Orizzonti promuove uno stile di vita in cui ambiente, benessere personale e crescita culturale diventano leve per la salute collettiva. Il progetto punta a creare spazi sicuri, comunitari e inclusivi, attraverso campus, laboratori, incontri e percorsi progettati con il supporto di professionisti, imprese e istituzioni. L’obiettivo è rafforzare il benessere giovanile e, allo stesso tempo, rigenerare le comunità locali.

Il Summer Camp in Val Bognanco è stato solo l’inizio. Ora Orizzonti guarda avanti, con un’agenda fitta di iniziative e l’ambizione di costruire ponti tra giovani, scuola, lavoro e territorio. Perché il cambiamento parte proprio da chi ha più futuro davanti: le nuove generazioni.