La Fabbrica di Carta: il programma degli incontri della penultima giornata

Ultima domenica per La Fabbrica di Carta, il salone del libro del Vco che si conclude il 1 maggio. Nella penultima giornata della manifestazione, 30 aprile, sono in programma cinque presentazioni di altrettanti libri.

Alle ore 15.15 'Nora dei Neanderthal. Fra le insidie della Valle Intrasca', romanzo di Tullio Colombo. Che cosa c’è di più entusiasmante di un’escursione nel Wilderness della Val Grande? Nora e Davide lasciano una Milano sonnacchiosa. Fatale sarà la scoperta di una curiosa pietra e un incantesimo recitato per gioco.

Alle 16.15 'Schegge di Memoria. Catalogo dei disegni di Gianni Maierna' testo di vari autori edito dall'Associazione Casa della Resistenza. Più di 130 disegni, 80 anni di vignette per una visione critica e satirica del mondo del suo tempo.

Alle ore 17.15 torna la narrativa con 'Pian di Vipera Pian di Strega-Val Grande 1917' di Greta Bienati e Giuliano Tosi (Macchione Editore). Una storia d’amore coi profumi delle erbe, i colori dell’acquerello e le ombre profonde della montagna. Tra angeli e demoni, streghe e sfrosini, nella Val Grande del 1917.

Alle 18.15 Guido Legnani presenta 'Passi e Valichi Alpini. Verbano Cusio Ossola Valsesia e Vallese' (Alberti Libraio Editore). Dialogherà con l’autore Teresio Valsesia. Protagonisti di questo volume 79 passi del territorio del Verbano Cusio Ossola, del Vallese e della Val Sesia: l’importanza storica e la loro posizione geografica, la descrizione del percorso per raggiungerli, con i tempi di percorrenza, le quote altimetriche e i dislivelli. Ogni passo è illustrato da immagini dell’autore.

Chiude la penultima giornata , alle ore 21, il libro 'Val Grande Ultimo Paradiso', settima edizione completamente rivista di Teresio Valsesia (Alberti Libraio Editore). Con questa nuova e aggiornata pubblicazione il testo si conferma un caso letterario. Apparso per la prima volta nel 1985, nel corso dei decenni si è evoluto in numerose uscite sempre più ricche.

La Val Grande, con le sue leggende e incredibili storie vere, è un’affascinante area naturale selvaggia, un altrove tanto vicino quanto impenetrabile. Incuneata tra Svizzera e Italia, tra Piemonte e Lombardia, dalla Val Grande si scorgono le luci di Novara, Malpensa e Milano, ma dall’esterno è del tutto invisibile. Scopriamola affrontando un viaggio fatto di sentieri interrotti, segnali incerti, richiami e voci; rispettando le regole che la natura ha imposto in questa affascinante area selvaggia.

Inoltre durante l'incontro verrà proiettato per la prima volta in Italia il docufilm inedito 'Gli sguardi non ritornano' di Paolo Taggi.