1° maggio, Chiorino: "Al fianco di lavoratori e imprese che rendono grande il made in Italy"

"Siamo e saremo sempre al fianco dei nostri lavoratori e imprese perché è grazie a loro che il Made in Italy è grande nel mondo". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino in occasione del 1° maggio. "Abbiamo messo in campo politiche attive su tutti i fronti e i numeri dimostrano come la Regione non lascia indietro nessuno. Abbiamo creato opportunità concrete, anche per quelle fasce di età che, per decenni, sono state considerate 'fuori mercato': l’esperienza invece premia. I risultati dimostrano che le politiche attive funzionano e garantiscono chance concrete a qualsiasi età".

IN PIEMONTE L'OCCUPAZIONE CRESCE

L’occupazione in Piemonte cresce e i numeri lo evidenziano. Secondo una recente elaborazione dell’Osservatorio Regionale sul Lavoro della Regione Piemonte sui dati SILP, il 2022 evidenzia una netta ripresa rispetto agli anni precedente, mettendo definitivamente in archivio il drammatico periodo pandemico che ha rappresentato una battuta d’arresto significativa per il processo di crescita del mercato: lo scorso anno in Piemonte sono stati registrati circa 660 mila nuovi contratti da lavoro dipendente, oltre 50 mila in più rispetto al 2021. Le cessazioni lo scorso anno sono state 638 mila, facendo registrare un saldo positivo di oltre 20 mila unità. Ma sono i numeri legati all’occupazione over 50 su tutto il territorio regionale che colpiscono.

I NUMERI DEL PIEMONTE

Il Piemonte premia l’esperienza. Dopo un crollo fisiologico causato dalla crisi pandemica del 2020, le assunzioni hanno evidenziato una crescita sostenuta su tutti i settori, passando dai 92.142 del 2019 ai 103.758 nel 2022. I settori dove si registra un incremento maggiore sono il manifatturiero (da 10949 nel 2019 a 13607 nel 2022) e istruzione (da 8405 nel 2019 a 10205 nel 2022). Più o meno stabili i settori agricoltura, logistica, turismo (tornato ai livelli del 2019, dopo il crollo nel 20 e 21 di oltre 3 mila unità). In lieve crescita l’occupazione per i lavori dove non è richiesta una particolare qualifica (da 18.957 del 2019 a 19.664 nel 2022).

Il 2022 fa registrare un boom dei rapporti di lavoro full time, ma si predilige il tempo determinato a contratti indeterminati o in somministrazione. Rispetto alle assunzioni per genere, la differenza tra uomini e donne si accorcia: nel 2022 le donne over 50 assunte sono 46441 contro i colleghi uomini che si attestano a 47286; nel 2019 il divario tra i generi era più evidente con 39.201 donne assunte e 42.364 uomini.

FRAGILI E "OVER"

Le politiche attive per il lavoro a supporto della categorie più fragili e “tagliate fuori” dal mercato per ragioni anagrafiche, hanno prodotto ottimi riscontri anche per gli occupati verso la soglia della pensione: con la misura “Cantieri Over 58” nel biennio 2021/2022 si è riusciti a restituire dignità lavorativa a più di 500 persone in condizione di svantaggio economico, impiegandoli in più di 300 progetti su tutto il territorio regionale. La misura permette di accompagnare verso la pensione questi lavoratori a cui mancano pochi anni di versamenti previdenziali, di cui si fa carico direttamente la Regione Piemonte.

IL COMMENTO DELL'ASSESSORE