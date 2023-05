Beura, concerto del fisarmonicista Marco Valenti

Il fisarmonicista Marco Valenti, dopo una breve esibizione in occasione dell'inaugurazione nel mese di marzo della scuola di fisarmonica a Beura intitolata a tre maestri ossolani scomparsi (Franco De Bernardini, Luciano Ferraguti e Roberto De Ambrosis), torna a suonare per un concerto il 2 giugno. L'esibizione si terrà nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ed è organizzato dall'associazione “Fisarmonicisti ossolani”.

Valenti è il docente della scuola di fisarmonica di Beura. Nato a Milano nel 1984 all’età di dodici anni inizia a studiare fisarmonica con il maestro Luigi Cafassi. Si è diplomato in teoria solfeggio e dettato musicale al Conservatorio Pergolesi di Ancona poi sotto la direzione del maestro Renzo Tomassetti ha conseguito il diploma in Fisarmonica al Centro Didattico Musicale Italiano di Ancona. Ha vinto numerosi premi e ha frequentato un corso di perfezionamento alll’Accademia Musicale Professionale a Urbino. È docente presso la scuola civica Giampiero Prina di Peschiera Borromeo e insegna in vari seminari e corsi. Ha tenuto concerti in Italia, Germania, Belgio, Svizzera, Inghilterra, Olanda. Dal 2005 collabora con la Società dei Concerti di Milano per la quale si esibisce come solista in importanti teatri e sale. Ha inoltre collaborato arrangiando e suonando musiche in un recital con Alessandro Quasimodo. Attualmente collabora con gruppi musicali che spaziano in diversi generi dal tango argentino alla musica da camera.La sua attività discografica comprende 6 album.

Il concerto prevede musiche da film, jazz e pezzi classici da lui trascritti. Questo il programma: Medley Ennio Morricone , Chiquilin De Bachin Astor Piazzolla, Dizzy Finger Zez Confrey ,Libertango di Astor Piazzolla, Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, La danza delle spade di Aram Katchaturian, The Magic Flute di Wolfang Amadeus Mozart. Sertao di Richard Galliano, Tokkata di Eugeniusz Derbienko, Tico, Tico di Zequinha Abreu, Capriccio N 1 di Niccolò Paganini,Danza Unghere N 5 di Johannes Brahms, Carnevale di Venezia di Niccolò Paganini, Estate di Antonio Vivaldi.