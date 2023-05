Ciclismo, l'esordiente Soldarini primo nel trofeo Bianco

Lorenzo Soldarini vince il memorial Bianco, gara per esordienti primo anno che si è corsa a Costigliole Saluzzo (Cuneo). Un successo colto in una volata che ha visto i compagni di squadra Sergio Globo finire quarto e Francesco Carloni decimo. Ventitré i ciclisti al via, solo 16 hanno concluso la gara.

Sempre a Costigliole, il Pedale ha piazzato Alessio Rossi al quinto posto e Sergio Porretto ottovo nella corsa per allievi, pure valida per il memorial Bianco. Ottantadue i partiti, solo 23 hanno concluso la gara.