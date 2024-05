Aperte le iscrizioni per il 60° Rally Valli Ossolane

Il 60° Rally Valli Ossolane ha aperto le iscrizioni: ci sarà tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno per partecipare all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 1, ambientato – sabato 15 e domenica 16 giugno – nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Contenuti di qualità per la proposta di Scuderia New Turbomark, struttura che ha affidato a nove prove speciali settanta chilometri e cinquecento metri competitivi, dove i protagonisti del “Sessantennale” si confronteranno per apporre la propria firma sulla pagina più attesa dell’albo d’oro.

Malesco è confermata “cuore” dell’evento, con la cerimonia di partenza che – dalle ore 16:01 di sabato 15 giugno – saluterà le vetture protagoniste lasciando successivamente la scena alla prova inaugurale, la “Zinox Laser - Druogno”, voluta fortemente dagli organizzatori per garantire spettacolo nel suo chilometro e seicento metri, in programma alle ore 16:17. Il primo giro di prove speciali proseguirà con la disputa della “Fomarco” delle ore 17:06, articolata su 4,400 km e della “DomoBianca 365” di 9,700 km, che vedrà la sua partenza alle ore 17:40. Lusentino ospiterà – dalle ore 17:54 – il riordinamento, fase che si protrarrà per tre ore e che anticiperà il riordino notturno di Domodossola, a chiusura della prima giornata di gara.

Domenica 16 giugno a prendersi la scena sarà, dalle ore 7:41, il parco assistenza ospitato da Crevoladossola, location dove i team potranno – per trenta minuti - assistere tecnicamente gli equipaggi, con gli interventi sulle vetture. La prima prova speciale in programma nella giornata conclusiva chiamerà gli interpreti del Rally Valli Ossolane sui 9,500 km della prova speciale Sapa Costruzioni-Crodo, alle ore 8:39, ai quali seguiranno i 4,600 km della “Montecrestese”, prevista per le ore 9:19. Alle ore 11:12, saranno i 13,300 km della “Cannobina” – la prova speciale più lunga – a definire la situazione in classifica nella fase centrale della gara. Per un’ora e cinquanta minuti, poi, le vetture sosteranno all’interno del riordino di Domodossola, fase che precederà la seconda fase di parco assistenza – sempre a Crevoladossola – e l’ultimo giro di prove speciali su “Montecrestese” (ore 14:52), “Sapa Costruzioni-Crodo” (ore 15:33) e “Cannobina”, che chiuderà il confronto dalle ore 17:37. La cerimonia di arrivo è in programma dalle ore 18:00, a Malesco.

Molte, le iniziative collaterali che Scuderia New Turbomark ha riservato alla sessantesima edizione del Rally Valli Ossolane. La prima è in programma venerdì 31 maggio, a Domodossola, in collaborazione con la testata locale News24. L’evento sarà ospitato dalla discoteca Trocadero e coinvolgerà gli interpreti dei sessant’anni di storia della gara, dagli equipaggi a tutti coloro che hanno contribuito ad accrescerne il blasone in ambito nazionale. Per l’occasione, sarà anche allestita una rassegna dedicata al materiale che ha contraddistinto il percorso della manifestazione fin dalla sua nascita.