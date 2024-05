Lutto nel mondo dell'atletica ossolana: si è spento Martino Ambrogi

Lutto nel mondo dell’atletica del Vco. Si è spento oggi, martedì 14 maggio, Martino Ambrogi, tecnico dell’Atletica Ossolana Vigezzo. 57 anni non ancora compiuti, viveva a Santa Maria Maggiore con la moglie e due figli; è scomparso dopo una lunga malattia.

Ambrogi è stato un vero e proprio punto di riferimento per l’atletica ossolana, e in particolare per la società vigezzina, che aveva contribuito a fondare nei primi anni 2000. Era l’anima della società, sia come allenatore che come organizzatore di diverse manifestazioni. Tanti i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato a praticare atletica leggera giovanissimi con lui, una tra tutte la mezzofondista azzurra Giovanna Selva, ora in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri; a tutti loro ha trasmesso la sua passione per lo sport e i suoi valori.

I funerali saranno celebrati giovedì 16 maggio alle 14.30 nella chiesa di Buttogno.