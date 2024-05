Csi, andata playoff: Garboli con un piede in semifinale

Lo scorso weekend si sono disputate le gare di andata dei Quarti di finale dei playoff del CSI calcio a 7. Anche questo turno si gioca con gare di andata e ritorno, quindi i verdetti sono rimandati a sabato prossimo. Bene il Pallanzeno, preziose vittorie in terra ossolana per Arizzano e Hellas VB Regno di Napoli, goleada del Garboli che “vede” già la semifinale.

Si sono giocati anche i Quarti del torneo post campionato per le squadre Open B, in gara secca. Rio Cannero, Quarna, Paulon Stresa e Old Omegna staccano il biglietto per le semifinali, che si giocheranno sabato prossimo, ancora in gara secca.

Tutti i risultati delle gare di andata dei Quarti playoff:

Pallanzeno 1994 Asd – Santino 4-2

Osteria Via Briona Domo – Fc Arizzano 1-2

Ufob Garboli – Gs Premia 7-0

Alpe Sogno Fc - Hellas Vb Regno di Napoli 2-3

I risultati del torno post campionato Open B - quarti di finale:

Virtus Crusinallo 1905 – Rio Cannero 4-5

Old Omegna Csi – S.Anna 4-2

Quarna – Us Villadossola 8-1

Paulon Stresa – Floricoltura Saletti Traffiume 4-2