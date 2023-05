Manca meno di un mese alla Domobianca Vertical Race Salomon

Manca poco meno di un mese al via e già si preannuncia un evento di alto livello quello della Domobianca Vertical Race Salomon, che alla sua terza edizione vedrà ai nastri di partenza tanti big di livello internazionale.

''Siamo davvero orgogliosi - afferma Ivan Svilpo organizzatore dell’evento - ; il lavoro svolto durante questi anni sta portando grossi risultati; essere conosciuti e ricercati in ambito internazionale è segno di fiducia e professionalità. Ad oggi sono già iscritti alla gara la campionessa del Mondo di Skyrunning Maude Mathys ed il campione del Mondo Roberto Delorenzi, il fortissimo atleta della Nazionale Italiana Fisky Marcello Ugazio, la slovena Mojka Koligar, atleta del Team Scarpa e specialista dei Vertical e la scialpinista francese del Team La Sportiva Jessica Pardin; stiamo giornalmente ricevendo interesse da parte dei più forti atleti al mondo che andranno ad aggiungersi ai nastri di partenza con l'intento di abbattere i record della gara che appartengono a Roberto Delorenzi e Paola Varano".

"Sarà una bella occasione per tutti gli appassionati di poter correre fianco a fianco di grandi Campioni. Il nostro obiettivo nell’organizzazione di questi eventi è quello di utilizzare lo sport come volano turistico per l’Ossola e direi che ci stiamo riuscendo molto bene” conclude Svilpo.

L'evento, organizzato da Domobianca365 in collaborazione con i ragazzi di Skydrunker , prenderà il via sabato 27 Maggio e partirà alle ore 17.30 dal piazzale dell'Alpe Lusentino ed attraverso un percorso di 3.5 km e 770 mt. D+ arriverà fino alla cima del Moncucco. Verrà assegnato anche il 3° trofeo in Memoria di Davide Bolognini messo in palio dalla famiglia.





Le seggiovie saranno aperte al pubblico ad un costo agevolato per salire a fare il tifo lungo il percorso.

Le iscrizioni al costo di Euro 15 possono essere effettuate al seguente link ( https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55556) sul sito www.wedosport.net

Tutte le informazioni necessarie sul sito dell'evento www.domobiancaverticalrace.it

(Credits foto Luciano Campani)